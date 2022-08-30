3名台灣年輕人在柬埔寨金邊公寓內被擊斃，現場除有槍枝外，還有K他命毒品，消息傳回台灣，除死者前科身分外，各種死因議論紛紛。柬埔寨媒體今天披露柬浦寨警方公布的最新調查報告，稱3人是因「搶女人」而自相殘殺，其中一人槍斃兩人後舉槍自盡。

根據《柬中時報》報導，當地警方在結案報告中指出，3名死者分別為小林（30歲）、阿韋（32歲）和阿宏（29歲），小林在槍殺阿韋和阿宏後自殺。警方指出，作為此案唯一證人、也來自台灣的許姓男子（28歲）到警察局，配合調查。

許姓男子稱，28日凌晨0時左右，阿韋和阿宏打電話給他。他們3人一同前往小林所住的公寓，以解決「搶女人」的糾紛。他們搭電梯來六樓，輸入小林的房間密碼後走進房內，小林已等候已久。

許姓男子稱，小林、阿韋和阿宏因談不攏而大吵，他便走出房間外聽3人吵架。沒多久，小林打電話給另外2名台灣男子，請他去接2人，他順利將2人接送到公寓後，當時小林、阿韋和阿宏仍無異常，不久後他便隨2人一同離現場，只留下小林、阿韋和阿宏。

許姓男子稱，離開公寓後，他撥打視訊電話給小林，卻連續打4次都無人接聽，他在凌晨5時左右返回小林的公寓，發現小林、阿韋和阿宏已經倒臥在血泊中，他才緊急下樓請警衛叫救護車並報警。

警方在結案報告中指出，兇手小林槍殺阿韋和阿宏後自殺，目前3人遺體被安放在德塔拉寺廟，等待家屬認領。

此外報導指出，警方在案發現場總共找到6枚彈殼，以及一支短槍、41枚子彈和43.67克K他命。並在沙發上找到一本中文書，書名為「可以善良，但你要有底線不當好人」，疑為小林最近閱讀的一本書。

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