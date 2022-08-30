米其林一星大集合。（翻攝自Michelin Guide粉絲團）

《米其林指南2022》台北、台中、高雄及台南的1星餐廳共30家。（何書青攝）

《米其林指南2022》今（30日）於台北文華東方酒店公布台北、台中、高雄及台南的摘星餐廳榜單，吸引許多饕客注目，名單一出，也讓訂位、詢問度激增。而高雄市與台南市今年首度列入評比，其中高雄市有2家餐廳上榜，分別是Liberte'與承，而台南卻掛蛋。

2022米其林名單揭曉，特別獎獎項侍酒師大獎由林允順（巴黎廳1930Ｘ高山英紀）、服務大獎余佩凌（鹽之華）、年輕主廚大獎 古俊基、蔡元善（T＋T）奪得。

而米其林一星的部分則有30間店入選，分別為「教父牛排」、「De Nuit」、「鹽之華」、「Forchetta」、「富錦樹台菜香檳 」（松山）、「金蓬萊遵古台菜」、「Impromptu by Paul Lee」「謙安和 Ken Anho」「吉兆割烹壽司」、「Longtail」、「明福台菜海產」、「米香」、「渥達尼斯磨坊」、「山海樓」、「牡丹」、「俺達的肉屋」、「澀」、「明壽司」、「鮨 野村」、「鮨隆」、「T＋T」、「天香樓」、「雅閤」、「Holt」、「Liberte」、「巴黎廳1930Ｘ高山英紀」、「欣葉 鐘菜」、「承」、「壽司芳」與「彧 割烹」。

台灣米其林邁向五週年。（翻攝自Michelin Guide粉絲團）

「年輕主廚大獎」由古俊基拿下。（翻攝自Michelin Guide粉絲團）

而米其林綠星的入選店家是「山海樓」、「陽明春天」（士林）、「Embers」與「小小樹食」（大安路）等4間店。

米其林二星則有7間店入選「JL Studio」、「侯布雄」、「logy」、「Raw」、「祥雲龍吟」、「態芮Taïrroir 」、「請客樓」。

另今年台灣米其林三星的唯一得主是「頤宮」，頤宮表示「謝謝米其林給的支持，也謝謝頤宮客人的支持，榮耀來自團隊。」