陳光復開出65歲以上老人全口假牙4萬半口2萬、青年社會住宅、就業等福利政策，讓中央地方一起執政看見幸福。（張茂雄攝）

展現「光復澎湖」氣勢的民進黨澎湖縣長參選人陳光復，30日上午由楊曜、王定宇、趙天麟等人陪同，到澎湖縣選委會正式登記參選澎湖縣長，陳光復開出65歲以上老人全口假牙4萬半口2萬、青年社會住宅、就業等福利政策，讓中央地方一起執政才能看見幸福。

澎湖籍立委楊曜分析選情認為，目前3位縣長候選人都有獨當一面執政的經驗，陳光復是前任縣長，賴峰偉做過3任，葉竹林也有2任馬公市長的治理經驗，他相信選民的眼睛是雪亮的。陳光復的優勢在於前一任成績有目共睹，財政紀律十分良好，相信在國民黨分裂的情況下，民進黨應該可以拿回澎湖的執政權。

來自台南的王定宇、高雄的趙天麟、澎湖的楊曜等人，大陣仗陪同陳光復拔得頭籌登記，楊曜今早陪同老戰友陳光復完成參選登記作業，他要拜託各位好朋友一起支持陳光復，和民進黨提名的所有候選人，這一次我們要光復澎湖、看見自己的幸福。

陳光復表示，中央地方齊心執政之後，澎湖才會有飛躍式的進步，有現場3位立委在立法院做陳光復的後盾，爭取更多資源來挹注澎湖離島建設，不論在交通、觀光、醫療，以及幼兒、婦女、老人的福利也有大幫助。