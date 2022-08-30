王瞳與《決勝的揮拍》演員群組成5虎將。（民視提供）

王瞳與《決勝的揮拍》演員群組成5虎將。（民視提供）

謝佳見用《決勝的揮拍》前版主視覺製作成T-shirt送給演員及工作人員。（民視提供）

《決勝的揮拍》主演群拍攝主視覺。（民視提供）

民視與馬來西亞Astro歡喜台跨國合作的台慶偶像劇《決勝的揮拍》，從6月12日開鏡後，終於在日前完成殺青戲，29日特別進民視攝影棚拍攝主視覺照，從訓練到拍攝，歷經2個半月的時間，主要演員謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏對殺青戲相當不捨，或許是運動偶像劇也讓5人培養出好感情，甚至有「5虎將」的封號，戲裡戲外展現好交情。

王瞳透露「5虎將」的封號由來，是因為5人在今年虎年的夏天遇見，大家合作起來一見如故，默契十足。對她來說《決勝的揮拍》的殺青不是一個結束，而是生命中另一個章節的開始，很謝謝這段時間劇組的協調，還有大家的鼓勵，相當期待戲劇播出的時刻，會和家人一起收看。王瞳日前就是在前往宜蘭拍攝《決勝的揮拍》途中接獲老公艾成意外身亡的噩耗，原本那幾天她都必須拍戲，劇組緊急改劇本、調整戲份，讓悲痛逾恆的她專心處理艾成後事，直到24日辦完追思會、讓她休息1天，26日才將她的戲份集中在1天拍攝完畢。而艾成生前也曾為該劇客串兩場戲。

謝佳見表示，五虎將的好感情，是不會有殺青的一天，很開心這個夏天有4個超強夥伴一起奮鬥，殺青後也想要開始好好練羽球；吳東諺說他有找謝佳見一起組成雙打，加入明星羽球隊，殺青之後可以繼續揮拍。吳東諺被笑竟然拋棄隊友沈建宏，他解釋有約沈建宏打球，但沈每次都直接回絕，還說要在飯店等他們就好。沈建宏聽完馬上喊冤說自己有找好隊友了，要組男女混雙，會找程予希跟王瞳3人一組搭檔，走「喜感」的路線。5人在拍攝主視覺現場你一言我一句，展現十足好交情，也約好除了劇組殺青酒之外，還要私下大吃一頓，慰勞近期特訓成果。

已經3年沒回家的謝佳見透露，殺青後要回馬來西亞看家人，也已經訂好機票了，他也會好好告訴家鄉的人《決勝的揮拍》播出時間，要他們一起宣傳，把這一部跨界合作的運動偶像劇，分享出去。《決勝的揮拍》預計11月5日起，每周六晚間10點於民視無線台播出；馬來西亞Astro歡喜台是11月6日起，每周日晚間9點30分播出。