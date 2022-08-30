BWF世界巡迴賽超級750日本羽球公開賽，2號場地從台北時間上午9點起，一連安排了3場台灣選手的比賽，第3場寶島一哥周天成與香港李卓耀力戰75分鐘，雙方3局「打好打滿」，終場天哥18比21、21比17、21比15獲勝，順利晉級16強。

前兩局雙方各下一局，進入第3局定勝負，決勝局李卓耀連掉8分，讓周天成取得14比7領先，但李卓耀很快又連追5分，將分差追到12比14只剩2分差，但未能一鼓作氣追平或超前，反而又讓周天成連下4分再度甩開，周天成穩住領先位置，成功邁向勝利，比賽結束當下握拳開心吶喊。