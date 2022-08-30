劍麟(2228)5月以來營收維持雙位數成長，7月營收重回4億元，下半年在汽車零件、展示架事業出貨有望優於去年同期，法人看好下半年營收持續回溫。

劍麟上半年營收20.4億元，年增9％，主要受惠於汽車與展示架產品都有所成長，汽車零件上半年營收占比79％，營收年增5.6％；展示架營收占比21％，營收年增24％。

第二季因為大陸封城因素，導致汽車零件中的安全帶出貨下滑，預計第三季可望回穩。今年晶片短缺緩解，且去年下半年進行調漲售價，整體汽車零件上半年獲利年增25％，法人估計下半年可望維持上半年表現。

展示架近2年受到疫情衝擊，表現相當低迷，公司也在2020年結束大陸浙江虧損工廠。目前隨著疫情共存，實體零售復甦，展示架營收已經回升，上半年相較去年同期增加0.8億元左右，下半年有機會逐步朝疫情前出貨狀況邁進。

該公司上半年稅前淨利2.28億元，年增66％，因為去年所得稅有迴轉利益，稅後淨利1.63億元，較去年同期小幅下滑3％，每股盈餘2.15元。

劍麟波蘭廠2020年下半年投產，但2021年受到運輸及晶片短缺影響，呈現虧損。今年面對俄烏戰爭，仍受到影響，但整體而言，訂單量優於去年表現，法人估計，今年波蘭廠稼動率有望從去年3成提高到7成，營收貢獻有望翻倍，全年可達損平。

新事業IGBT散熱板2021年下半年小量試產，估計明年才會正式量產，貢獻度要看未來接單狀況。