蘋果iPhone 14新機即將上市，且外電報導，蘋果很可能在明年推出首款AR/VR頭戴式裝置，市場看好玉晶光(3406)及揚明光(3504)營運將受惠，今天玉晶光股價強勢大漲，揚明光股價則亮燈漲停。

久聞樓梯響蘋果首款AR/MR頭戴式裝置有望於明年推出，據了解，Apple AR/MR將配備2個3P Pancake模組，而Pancake透鏡主要供應商為玉晶光與第二供應商揚明光，市場期待，蘋果新品推出能加速元宇宙應用普及，為產業成長增添新動能。

玉晶光總經理郭英理日前表示，目前VR已經開始有需求，客戶對明年、後年都有計畫性討論，AR可能還要等MicroLED等技術成熟，預計3年後才會放量，今年非手機相關產品占比近10%，希望3年後占比拉升至30%。

揚明光近幾年將產品重心放在車用、AR/VR/MR精密光學元件，3D打印及智能家居等領域，隨著車用等產品佈局發酵，讓揚明光第3季營運在全球通膨升息、經濟面臨下行風險還能較第2季成長。

揚明光總經理徐誌鴻表示，目前公司有3個客戶，其中一個運動員蛙鏡已在量產出貨，屬應用於立基市場模組型產品，數量約50K到70K；第2個客戶是提供鏡片產品，量產時間年底到明年初，數量較大可以期待；至於第3個客戶我們提供零組件，亦有機會做精密自動化組裝，第1個樣品已經完成，預計第4季進入第2次試量階段，但不清楚應用在AR或MR，表定是2023年出貨，亦不排除延至2024年、甚至2025年，我們預期明年有機會看到較明顯佔比，有機會讓光學鏡片月產達百萬片等級。