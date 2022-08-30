俄羅斯副總理Andrei Belousov在周一指出，2022年俄羅斯經濟將萎縮不到3%，萎縮程度較預期的輕許多，通膨率也低於原先預期。

由於西方制裁行動，俄羅斯經濟受到衝擊。但事實證明，經濟影響不像當初設想的那般嚴重。

副總理說，俄羅斯今年GDP將跌到萎縮略微超過2%，到2023年則會萎縮不到1%。

上一次在八月中旬的預測為今年經濟萎縮4.2%。而更早時候俄羅斯一度警告，今年經濟將下跌超過12%，為20世紀90年代蘇聯解體以來的經濟最大降幅。

Belousov說，儘管受到前所未有的西方制裁，許多外國公司也紛紛離開俄羅斯，但政府沒有看到勞動力市場狀況惡化的跡象。

俄羅斯六月失業率為3.9%，為自1992年以來最低水準。

副總理也說，此前盧布貶值到歷史低點之時，通膨在四月飆升到17.8%。但現在預估全年通膨率在12%至13%之間，低於此前預估。另外由於政府對西方產品的「平行輸入」計畫，消費性產品的進口出現反彈。

副總理說，進口是一個關鍵問題，因為西方限制俄羅斯進口，是整體制裁俄羅斯的主要邏輯之一。

此外隨著俄羅斯失去進入歐洲市場的管道，今年非商品出口將下降17%。不過，由於有了新的貿易路線和平行進口，消費品進口幾乎已經恢復。