台股走勢載浮載沉，電動車題材不滅，電動車相關領域營運持穩，加上擴廠擴產可望湧入更多營運活水，同欣電再獲外資回頭買超、投信亦連7日買超逾千張，采鈺(6789)也獲投信再度敲進，推升同欣電、采鈺周二股價震盪走揚，采鈺一度重返300元、5日線關卡，同欣電也站穩210元、5日線。

同欣電產品結構改變，上半年各產品線銷售，車用占47%、手機24%、工業用(路燈等)17%、通訊6%、醫療生醫5%、其他占1%。車用持續成長為後續方向，車用需求帶動車用營收占比提升，展望下半年，同欣電雖然車用業務穩定，但晶圓重組(RW)、陶瓷基板業務下滑而拖累財測，法人認為，手機CIS預估第三季轉弱，整體CIS產線預估下半年持平，車用CIS、RF成長佳，Hybrid、Ceramic產線第四季回溫，整體第三季營收將有單個位數季減，下半年整體營收持平至小幅成長，下半年稅率預估20-22%之間，第三季毛利率上，匯率幫忙，加上產品組合控制得宜，客戶需求面仍算健康，除了大陸客戶，日韓客戶也努力爭取訂單並做準備，毛利率仍可維持。

車用影像產品是同欣電重要布局，車用CMOS影像感測元件的封裝需求已看到2025年，同欣電也陸續啟動擴產規畫，包括新竹廠預計9月開始花費二至三季安裝設備，明年第2季客戶認證、年底前認證完畢，預計2024年量產，同年年底產能滿載，再下一階段為八德廠區重啟擴產計畫。

台積電(2330)旗下光學元件封裝廠采鈺受惠最大客戶大動作搶攻汽車電子化商機，電動車、自駕車進入成長階段，加上車用鏡頭畫素提升趨勢明確，帶動車載鏡頭用量，車用、工業自動化題材續帶勁，推升采鈺車用訂單大增，而元宇宙議題也助陣AR/VR裝置等產品，都將引領營運節節升高，法人預估，看好采鈺下半年營收逐季成長全年營收、獲利續創新高可期。采鈺今年產能可望維持滿載，第四季龍潭新廠產能開出也將湧入新的營運活水。