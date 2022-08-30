韓國疫情突然升溫，不過在電動車族群上漲帶動下，韓股30日還是走高，目前在2,443.13點，漲16.24點或0.67%。同時，韓元也出現止貶現象。

因為周末檢測人數減少，韓國最新單日確診人數突然又超過11.5萬，日增近2.7倍。還是在上周10萬到15萬每日染疫人數範圍內，故當地疫情還是不能小覷。

韓國駐美大使30日表示，根據美國最近頒布並將實施的IRA(通膨降低法)，韓方電動車(EV)相關業者日後恐怕喪失租稅優惠資格，損失估計不小。針對此點，幾經交涉後，美國政府已同意將與韓國進行對談，並尋求解決之道。

因此，現代汽車漲1.59%，起亞漲3.1%，汽車零組件廠現代摩比斯漲2.91%，電池業者LG Energy Solution也漲1.52%。不過，三星電子跌0.51%，三星生物製藥也跌0.6%。

韓元兌一美元在1,349.1價位附近，韓元暫時小升1.3元。