在家吃榴槤竟然被鄰居投訴！一名女網友發文，表示在家裡吃榴槤，居然有鄰居貼公告抱怨，讓她爆氣直呼「這到底是誰的錯？」貼文引起網友討論，不少人認為在家吃榴槤，鄰居真的管不著，但公告上還寫著原PO會在家抽菸，這點真的不行，煙味不管怎樣都會飄出去，真的超臭，而且他人也沒義務要抽妳的二手菸。

一名女網友近日在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，她平常都在自家的客廳裡面抽菸，不會跑到陽台或廁所裡面，因為擔心煙味會隨著抽風口飄散出去，結果還是被鄰居投訴，最扯的是，連她在家裡面吃榴槤也被抱怨，因為隔壁鄰居嫌棄榴槤太臭了。讓她忍不住爆氣說「這到底是誰的錯？」

女網友在家吃榴槤被投訴。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文引起網友討論，「在自己家吃榴蓮跟抽菸都沒問題，鄰居很無聊」、「每次看到這類的文章，我就覺得自己住透天厝好幸福」、「下次換你買臭豆腐配大腸臭臭鍋嘛」、「只能說你的鄰居鼻子大概堪比米格魯一樣靈敏」。

多數人認為，要在家裡吃什麼，鄰居真的管不著，但抽菸就算都關著門，煙味還是會飄散出去，別人沒義務要吸二手菸。「榴蓮我沒意見，但拜託不要在家抽菸。還是會透過浴室排煙管傳到整棟，我家浴室毛巾也因此常沾上煙味」、「榴槤可忍，但抽菸就是不行」、「榴槤沒關係，但菸味不行，尤其有小孩、孕婦的家庭」、「菸味當然不ok很多大樓也都禁菸，這沒異議，但榴槤也不行吃就有點好笑了。」

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