安全消息人士表示，伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布將退出政壇後，首都巴格達高度戒備的綠區（Green Zone）今天遭到砲擊，15名薩德支持者死亡。

伊拉克局勢緊張，數月來沒有新政府、總理或總統，政治危機迅速升高。薩德宣布退出政壇後，支持者闖入巴格達設有堅固防禦工事的政府建築所在地綠區，情勢更急劇升級。

不具名安全消息人士今晚表示，至少7枚砲彈落入綠區，接著就傳出自動武器發射的聲音。目前不清楚誰是幕後主使。

安全消息人士說，薩德支持者從外部向綠區開火，但內部的安全部隊「沒有回應」。

法新社記者說，稍早綠區有人開槍。醫務人員表示，有15名薩德支持者遭槍殺，另有350名示威者受傷，其中有些人受了槍傷，另一些人則吸入催淚瓦斯。

目擊者稍早表示，薩德支持者和競爭對手親伊朗聯盟「協調架構」（Coordination Framework）的支持者交火。

「協調架構」譴責「針對國家機構的攻擊」，敦促薩德派進行「對話」。

軍方稍早宣布今天晚上7時（台北時間30日凌晨0時）開始實行全國宵禁。

看守總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）表示，禁止「安全部隊或軍隊或武裝人員」向示威者開火。

聯合國伊拉克援助團（United Nations Assistance Mission in Iraq, UNAMI）稱稍早的事態發展是「極其危險的升級」，敦促「所有」各方「避免採取可能導致事件無法收拾的行為」。

美國也敦促各方保持冷靜。

薩德今天稍早在推特上宣布：「我已決定不再干涉政治事務，因此我現在宣布自己確定引退。」薩德也推文表示，與他所屬「薩德運動」（Sadrist Movement）有關的「所有機構」將會關閉，但他1999年遇刺父親所葬陵墓及其他遺產設施除外。

在他發表令人驚訝的聲明後不久，支持者衝進巴格達的共和宮（Republican Palace）。在富麗堂皇的宮殿內，示威者悠閒地坐在會議室的扶手椅上，一些人揮舞國旗自拍，另一些人則在花園的游泳池裡降溫。

法新社記者和目擊者表示，抗議活動也蔓延到國內其他地區，納西里耶（Nasiriyah）以及希拉市（Hillah）的政府大樓都遭薩德支持者闖入。