南投檢方今天偵結康建生技槍擊4死命案，兇手李鴻淵被依殺人罪起訴，求處死刑；檢方查出，李嫌因職場糾紛心生不滿，預謀殺害前同事復仇，持槍殺害4人，毫無人性。

台灣南投地方檢察署今天發布新聞指出，李嫌民國101年曾在康建生技公司生產課工作，因操作機器問題和生產課洪姓課長爭吵，後來被調到園藝課，李嫌又認為被園藝課長刁難，心生不滿，涉嫌毆打洪姓課長，遭檢方依殺人未遂罪起訴，李嫌雖被判無罪，卻對洪姓課長等人懷恨在心。

民國108年，李鴻淵透過友人購買3把槍枝及200顆制式及非制式子彈，準備進行復仇。

今年7月14日，李嫌熟知康建公司員工作息，躲進康建公司前方工寮，先殺害進入工寮的康建公司劉姓課長及公司負責人賴敏男的弟弟賴鋕卿，又騎乘劉姓課長的機車進入康建公司。

李嫌進入康建公司後，先持槍要求人在大廳的劉姓廠長等4人進入廁所，將人關在廁所後，又進入辦公室殺害公司負責人賴敏男的女兒賴彥妤及張姓女員工；賴敏男聽到槍聲衝進辦公室，李嫌見狀也朝賴敏男頭部開槍，以為賴敏男死亡後，隨即騎機車離開現場，躲在友人在台中市開設的養生會館後遭檢警逮捕。

承辦此案的檢察官認為，李鴻淵僅因8年前的職場糾紛與後續工作狀況不如己意，竟萌生殺害前同事之意，且事前縝密規劃復仇計畫，行兇時都以近距離槍擊5名被害人頭部的方式行兇，被害人中還有2名女性。

檢方指出，李嫌視人命如草芥，目無法紀，犯罪手段兇殘冷血，毫無人性，使被害人家屬與至親天人永隔，痛不欲生，嚴重敗壞社會治安；另李嫌遭拘提到案後，公然對媒體表示為復仇而犯案，得意洋洋且毫無悔意，直到遭檢察官聲押禁見後才表露悔意，不過卻對槍枝來源說詞反覆。

檢察官考量李鴻淵的犯罪動機、犯罪時所受之刺激、與被害人之關係、犯罪所生之危害、犯罪手段與犯後態度等量刑因子，認李嫌已符合判處死刑之要件，因此依刑法殺人罪提起公訴，並向法院求處死刑。

位在南投縣草屯鎮的康建生技公司7月14日發生槍擊案，兇嫌李鴻淵涉持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男約70歲弟弟、劉姓男課長、賴敏男約40歲女兒及約45歲張姓女員工死亡；賴敏男重傷，轉送台中榮民總醫院救治，隔天李鴻淵在台中落網，供稱和康建公司員工有衝突，才會持槍殺人。