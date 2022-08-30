股市逆風吞噬了存股族的心血，今年台股上半年加權股價指數下跌逾18％，即使每月定期定額兩年，台股下跌期間，4~5個月存股金不見了!寶錸投顧總經理鄭琮寰表示，存股族可運用國發會所公布的「景氣對策指標」避險，可讓資產不會再減損，保護多年存股的成果。

鄭琮寰說，股市回檔修正，即使對定期定額的存股族同樣是很大煎熬，雖累積股數增加，但是慢性盤跌確實也考驗著存股族的信心與毅力。以定期定額買ETF、基金、權值股為例，存股兩年24期，遇到市場回檔20％，等於4.8個月的存股金蒸發了!

鄭琮寰表示，股市走勢反應景氣的循環週期，存股族可運用類似景氣對策信號的提示，做為適時保護持股淨值的策略。根據寶錸的研究，當景氣對策訊號發佈為黃紅燈或過熱的紅燈，次月底開始的加權指數在3個月、6個月內均會出現可觀的跌幅，因此，投資人運用類似景氣訊號來為存股避險，存股才不致於抱上又抱下。

不過鄭琮寰也特別指出，由於股市是效率市場，常常領先所有的景氣調查指標。在景氣收縮確認後，台股往往已經走了一段修正，投資人不能只依賴單一指標做為操作的依據，最需要的是建立自己可以長期而持續的投資方法。

至於存股族如何作避險？鄭琮寰說，目前存股族多以ETF、績優權值股為長期持續買進的標的，這類標的波動率與市場相仿，當存股族察覺景氣黃紅燈過熱之虞，可運用反向ETF避險。有了指標警示，購入反向ETF就是在規避市場可能產生的風險，運用反向ETF賺取市場向下的跌幅，來彌補存股部位在期間可能面臨的損失，減少存股的總部位遭受市場侵蝕，這就是避險的目的。