（引起廣大討論熱潮的三星旗艦摺疊智慧手機Galaxy Z Flip4、Z Fold4系列以及Galaxy Watch5系列智慧手錶，遠傳電信30日起預購取貨，9月2日正式開賣。圖／遠傳電信提供）

備受矚目，引起廣大討論熱潮的三星旗艦摺疊智慧手機Galaxy Z Flip4、Z Fold4系列以及Galaxy Watch5系列智慧手錶，遠傳電信30日起預購取貨，9月2日正式開賣。

遠傳除了提供原廠開賣好禮外，不新朋友或是老客戶購買空機或搭配遠傳門號，最高享2,000遠傳幣的回饋，帶舊機來換新機加碼優惠，最高再折2,000元。申辦心5G指定資費，月付1,399元資費，可直接0元將手機帶回家。

最新Galaxy Watch5系列，遠傳加碼單買手錶或搭門號最高享1,500遠傳幣回饋，搭配門號最低月付99元起手錶折1,000元，月付999起，手錶0元。

迎接Galaxy Z Flip4、Z Fold4系列，遠傳針對新朋友或老客戶來遠傳門市不管是購買空機或是搭配門號，加碼最高回饋2,000遠傳幣，持舊機來遠傳門市換新機，除享舊機回收價折抵外，新機再加碼折2,000元，搭配門號再享VIP續約最高再折5,000元及遠傳friDay影音3個月0元暢看，加購Watch5Series及Buds2Pro最高還可折4,000元（限遠傳直營門市），在網路門市申辦加碼再送1,000遠傳幣。

10月31日前上網登錄完成再送原廠上市好禮，除兩大好禮25W快充旅充頭（Type C）（590元）、全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期（最高保障金額22,000元）之外，Galaxy Z Fold4加碼贈翻頁式保護殼附S Pen（2,790元），Galaxy Z Flip4贈送矽膠薄型背蓋（附指環扣，1,290元）。

Galaxy Z Fold4256G共推出三款色系，包含幻影黑、迷霧金以及雪松綠，而Galaxy Z Flip4256G的版本則是有四色，除了冰川藍、星夜灰、精靈紫以外，遠傳更獨家販售最受歡迎的雲霧粉，Galaxy Z Flip4128G版本則有星夜灰、雲霧粉以及精靈紫，眾多色系任星粉選購。

三星最新的Galaxy Watch5系列智慧手錶也同步開賣，遠傳體貼星粉提供多種超值購機方案，資費任選手錶戴著走，購買單機贈送1,000遠傳幣，搭配遠傳5G月付999起，手錶0元再送500遠傳幣，線上申辦最高送1,000遠傳幣，手錶有通話需求的消費者，推薦獨立門號方案最低月付99元起，手錶現折1,000元，出門免帶手機，手錶也能獨立通話不漏接，原廠上市禮「彈性運動錶帶」（價值1,290元）免登錄免費送。