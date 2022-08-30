中華電信30日宣布9月2日正式開賣Samsung Galaxy Z Fold4 / Flip4，也是國內唯一銷售該全系列旗艦折疊新機的電信業者，並包裝「精采5G」月繳999元以上搭配「舊機換新機」加碼折3,000元、Galaxy Watch5合購優惠折2,000元，VIP客戶續約購機最高折5,000元、加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)，獨享購機最高達11,500元的優惠回饋，另享開賣禮或限量早鳥禮。

入手Galaxy Z Fold4 / Flip4除享開賣禮全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期及25W快充旅充頭，購買Galaxy Z Fold4登錄再送立架式保護殼（附S Pen）、購入Galaxy Z Flip4享矽膠薄型背蓋（附指環扣）。

此外，先前於中華電信網路門市完成Galaxy Z Fold4 / Flip4系列新機預購成功的星粉，即日起可優先領機，不僅可搶先體驗旗艦摺疊新機皇魅力，並可獲得限量早鳥禮「全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期」，預購Galaxy Z Fold4早鳥禮再享三星商城指定配件購物金最高4,500元、Galaxy Z Flip4享三星指定購物金3,000元，滿足早鳥星粉獨享尊榮禮遇。

星粉引頸期盼的兩款旗艦折疊新機Samsung Galaxy Z Fold4 / Flip4於中華電信開放預購後已全數額滿，申辦精采5G月繳1,399元(48個月)，可0元入手Galaxy Z Flip4 128G。預購期間，Galaxy Z Fold4 512G系列由中華電信獨售，申辦精采5G月繳1,399元購機方案(30個月)，搭配VIP、「舊機換新機」加碼折價等優惠，能以35,990元專案價入手頂規旗艦新機皇，並享指定銀行信用卡30期0利率優惠方案。