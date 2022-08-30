深圳首次發現BF.15變異株，本輪疫情涉及4種變異株。深圳市疾控中心對深圳市8月23日以來的所有病例均進行了病毒的基因組序列比對分析，結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.15變異株（BA.5.2.1的子分支），為深圳本地首次發現。

另外部分個案感染毒株為BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2變異株。8月28日，深圳新增11例陽性病例。8月29日至上午12時，新增9例陽性病例。

其他地區部分，成都市衛健委8月29日通報，8月28日成都新增本土確診病例134例，新增本土無症狀感染者32例。成都要求進出公共場所須查驗48小時核酸陰性證明，並關閉多個地鐵站。

鑒於當前大連市疫情防控的嚴峻形勢，為有效阻斷疫情傳播，大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部研究決定，從8月29日24時起至9月3日24時止（共5天），全市範圍內進一步強化對人員流動性和聚集性的管控。

為防止疫情傳入，武漢也升級防控措施，核酸檢測從「五天一檢」調整為「兩天一檢」！武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，8月30日零時起，市民群眾進入社區、社區、學校、機關及企事業單位、各類公共場所，乘坐公共交通工具等，須提供兩日內（48小時內）核酸檢測陰性證明或核酸已採樣資訊。