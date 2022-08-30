教育部於3月發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，開放學生在早上第一節課上課前到校即可，今(30)日為高中開學日，傳出台北市與高雄市有學校仍規定必須維持7點半到校，引起關注。教育部常務次長林騰蛟回應，會督導各縣市教育局處了解。

根據「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」第6項規定，即：各校於上午第1節開始上課以前，每週得實施全校集合活動至多1日；當週其餘日數，應由學生自主規畫運用，學生於上午第1節開始上課以前抵達上課地點即可。各校於上午第1節開始上課以前，不得對學生實施任何學業成績評量。

對於近日傳出高雄明道中學與台北市內湖高中都仍維持7點半到校，林騰蛟今日在教育部「1953」反霸凌專線啟用記者會會後聯訪時表示，這兩天確實有接獲到相關訊息，對於校園每天上學時間，教育部有統一規範，希望各校按照教育部規範時間，讓學生在這時間到校上學，至於部分學校沒按規範的學校，教育部也會督導各縣市教育局處協助了解。