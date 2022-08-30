美國傳奇巨星羅伯特盧彭(Robert LuPone)27日傳出因胰臟癌病逝，享壽76歲，他也是百老匯傳奇帕蒂盧彭(Patti LuPone)的哥哥，兄妹同為影視圈翹楚。羅伯特從影超過56年，其中以1999年《黑道家族》最為經典，讓他打開知名度，同時他也曾獲托尼獎、艾美獎提名。目前經紀公司已對外證實他的病逝消息。

綜合外媒報導，羅伯特任職40年藝術總監的MCC劇院，過去創作《冰雪奇緣》、《美麗的理由》等百老匯作品，是知名劇場界製造基地；在這段期間，羅伯特也持續投入表演，擔綱出演包括《橋上風景》、《真正的西部》等百老匯作品，以及電視前《慾望都市》、《我所有的孩子》等，並因此獲得艾美獎提名。

Bob LuPone, a leader of the off-Broadway company MCC Theater and brother to actress Patti LuPone, has died at age 76, three years after he was diagnosed with pancreatic cancer. https://t.co/QI0p7vP6tb — NBC News (@NBCNews) August 29, 2022

Broadway star and Soprano's actor, Robert LuPone (brother of Patti), has died at age 76 #celebrity https://t.co/XWyxXToPcC — Walny Legal Group (@WalnyLegalGroup) August 29, 2022

羅伯特離世的消息一出，引起演藝圈知名人士替他哀悼。女星唐納墨菲難過表示，「一個令人難以置信的男性，創造出無可限量的藝術能量，願你能在天堂好好安息，謝謝你給我們的一切」；另一位女演員凱特米勒也不捨透露，「你是最棒的，有著強大信念以及樂於與人分享的精神，謝謝你來到這世間」。

羅伯特盧彭不僅是一名演員，他還是知名劇院公司MCC負責人之一。有著茱莉亞音樂學院舞蹈學位的羅伯特，最初是從百老匯演員做起，在其中《A Chorus Line》扮演男主角札克，獲得美國托尼獎男主角提名；之後，羅伯特在紐約大學教表演課，遇到人生夥伴伯尼特爾西，共同打造推出無數戲劇作品的MCC劇院。