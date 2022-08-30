澳門將開放中國遊客自費接種復必泰（BNT）疫苗，接種點為澳門科大醫院。近日，澳門科大醫院發布公告稱，將為非澳門本地居民提供BNTmRNA新冠疫苗的自費接種服務，於8月24日至8月31日開啟試運行。

據報，此次澳門開放非澳門本地居民接種BNT疫苗主要針對中國的遊客，接種的費用為每劑1000澳門元（約合台幣3800元）。澳門科大醫院稱，試運行期間遊客無需預約，遊客可直接來醫院接種，試運行結束後，遊客可聯繫雅各臣科研製藥進行預約。

此前，澳門只對部分非澳門本地居民提供新冠疫苗接種服務，包括持有外地僱員身份識別證、領事外交人員、在澳就讀學生等。澳門新冠病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）明確提示，不會為來澳短期旅行、探親人士提供新冠病毒疫苗接種。

復必泰是德國疫苗公司BioNTech研發的新冠疫苗BNT162b2在大中華地區（中國及港澳地區）的商品名，由上海復星醫藥負責代理。在大中華區之外的大部分國家和地區，該疫苗的商品名為Comirnaty，商業化由美國輝瑞公司負責。目前，BNT162b2疫苗已在全球多個國家及地區廣泛使用，但並未在中國上市。