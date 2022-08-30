蘋果公司零件大陸供應商「立訊精密」，2012年併購台灣股票上櫃的連接器廠商「宣德」，但檢調發現，立訊董事長王來春、時任宣德董事兼總經理蔡建偉，涉嫌與深圳立訊精密財務總監兼台灣立訊負責人葉怡伶合謀，藉在台開設公司以迂迴方式，違法規避主管機關審查入主宣德，今依違反《兩岸人民關係條例》等罪起訴王、蔡、葉3人。

此外，葉怡伶、蔡建偉在立訊併購宣德公開訊息公布前，提早進場買宣德股票，共獲擬制性獲利370萬元，北檢另依《證交法》內線交易罪起訴葉、蔡2人。

立訊董事長王來春，21歲進入富士康前身的深圳海洋電子廠，成為第一批作業員，在富士康打工10年後，升至廠內中國人最高職位的課長，隔年即離職創業，因其強勢主導及對外併購擴張的狼性文化，讓外界驚嘆。

立訊精密是大陸頗具規模的連接線廠，為蘋果、華為、聯想公司等主要零件供應商、大陸連接線廠，2012年透過100％轉投資公司聯滔電子入主連接器廠宣德，獲投審會核准通過，成為首家獲准的陸資參股國內上市櫃公司投資案。

不過，檢方調查，王來春自2011年起計畫併購宣德，並與宣德展開洽談，2011年11月24日，王來春、蔡建偉代表深圳立訊精密與宣德簽訂保密協議書，同年12月，王來春透過她旗下控制的香港明志公司名義，向投審會申請來台設立浩達公司，再以浩達轉投資設立達擎，並提供資金指示蔡設立立康公司，使得達擎、立康成為香港明志的孫公司。

之後，王來春主導由達擎、立康，認購上櫃公司穩懋半導體所持有合計4萬張宣德股份，使2家公司取得宣德17.12％股份而成為最大股東，2011年5月，王來春另於香港成立香港立訊，並以該公司名義申請來台成立台灣立訊，指派葉怡伶為台灣立訊負責人。

2012年2月，蔡以立康負責人身分，獲聘為宣德總經理，同年3月16日即發布重大訊息，指宣德將與深圳立訊簽訂投資合作協議書，由旗下控股子公司香港宣德與深圳立訊共同出資人民幣8000萬元（宣德持股25％、深圳立訊持股75％），於大陸東莞合資公司，從事連接器研發、生產及銷售，並出售宣德子公司東莞宣得電子市值約人民幣4700萬元的固定資產及存貨給深圳立訊。

2012年3、4月，王、蔡、葉3人主導宣德公司先減資，再辦理私募，並由深圳立訊認購，最終併購宣德。

檢方另查出，蔡建偉、葉怡伶於深圳立訊宣布認購宣德私募案的重大消息明確前後，提早進場買進宣德股票，葉怡伶於2012年7月25日至8月31日，以每股5.41至7.51元價格買進宣德股票1498張，另以每股5.56元賣出10張，等到投審會核准香港立訊增資台灣立訊後，葉又於重訊曝光前，以每股5.5元至7.51元不等買進宣德股票699張。

至於蔡則於重訊公開前，涉嫌於2012年9月3日，指示葉透過立康公司的證券帳戶，以每股5.71元至7.53元不等，買進1027張宣德股票；總計葉的擬制性獲利達305萬1007元；以立康公司帳戶買進的擬制性獲利則為66萬8702元。由於蔡、葉均認罪並主動繳回不法所得，檢方建請法院對2人減輕其刑。