迎接中秋節，台灣大哥大與台灣大寬頻分別推出限時快閃優惠活動，9月1日至9月7日到台灣大網路門市申辦「好速加掛」1Gbps+WiFi6旗艦版方案，原月租費999元，特價799元，還可享Google Nest Mini智慧音箱、momo幣1,700元或裝機費600元減免等好禮三選一。

另外，合約期間再送MyVideo超值月租專區無限看、MyMusic前3個月免費暢聽、30天免費MyBook雜誌樂讀包、GeForce NOW雲端遊戲服務1個月免費玩，以及數位電視加值頻道或串流視訊盒服務等多重好康。

活動期間於台灣大網路門市申辦Disney+「友你真好」方案，即可享首年請你看Disney+、第二年電信帳單折扣，合約期間最多省5,200元，同時免抽獎即可獲得市價近2,000元的Disney+限量好禮組合，內含玩具總動員系列公仔、怪獸大學系列保溫瓶、怪獸大學系列卡套等商品。

台灣大「好速成雙」專案月付1599元、綁約48個月，從9月1日起新增極速好禮包，除了享5G行動上網吃到飽、光纖上網1Gbps+WiFi6旗艦版，還有支援WiFi6的ASUS XD6S Mesh路由器、Google Nest Mini智慧音箱、智慧家庭升級組、momo幣1,500元等多重享受。

其中，ASUS XD6S Mesh路由器可減少WiFi訊號死角，並有終身免費的ASUS AiProtection Pro網路安全服務，偵測到異常連線的網站，會即時封鎖，減少消費者使用網路的風險。

另外，申辦「好速成雙」指定專案，每月在momo購物網消費滿額，享「mo幣多」回饋，最高可獲得momo幣750元，合約期間最高享momo幣36,000元。

9月1日至9月7日期間在台灣大寬頻網路門市申辦1G光纖上網方案，原優惠價每月999元，限時特價799元，再抽內含鋼鐵人或艾莎公仔、漫威或《美女與野獸》托特包、漫威或《冰雪奇緣》筆記本等好禮的限量Disney+大禮包。

另外，台灣大寬頻提供Disney+年繳方案1,620元（原價3,240元），現省50％，前6個月由台灣大寬頻請你看，9月15日前訂購有機會抽到Disney+原創華語劇《台北女子圖鑑》演員簽名海報和拍立得照片，並能參加9月第4周首映會搶票活動，與演員們一起在戲院觀賞《台北女子圖鑑》首映。

《台北女子圖鑑》由桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇、天心、鳳小岳、石頭、楊謹華、張孝全等多位明星參與演出，將於9月21日於Disney+獨家上線。

台灣大寬頻HD148高畫質套餐，HBO HD（第235台）9月3日晚上9點主打親子最愛《汪汪隊立大功電影版》，9月5日起每周一晚上9點播出原創影集《龍族前傳》，9月17日晚間9點播映超級英雄電影《蝙蝠俠》。韓國綜藝節目tvN（第211台）9月10日起每周六晚上9點推出《青春MT》，及每周三晚上10點30分播出《蹦蹦地球娛樂室》。BBC Earth（第207台）自然節目《馬汀的太平洋島之旅》，9月7日起每周三晚上9點播出，透過食物和美酒了解法屬玻里尼西亞、拜訪萬那杜活火山上的部落、近距離欣賞加拉巴哥群島的動物。

9月1日起至9月30日止，新申辦台灣大寬頻HD148高畫質套餐年約半年繳，享手持掛燙機、鐵炒鍋組、負離子吹風機、momo紅利金888元或Google Nest Mini（合約期15個月）等好禮五選一，還有機會抽中《龍族前傳》限量聯名禮。