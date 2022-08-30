胡潤研究院30日公布，2022上半年全球獨角獸企業數量增長24％至1,312家。美國增加138家，中國則增加11家。

胡潤研究院公布「2022年中全球獨角獸榜」顯示，全球獨角獸企業數量在截至2022年6月的半年內增加了254家或24％，達到1,312家；美國仍然領先，增加了138家，達到625家，接近全球獨角獸總數的一半。

中國以312家位居第二，增加了11家。其中抖音以人民幣（下同）1.34兆元的估值保住了全球價值最高的獨角獸頭銜，但估值下降了43％。已經退市的滴滴和瑞幸咖啡重回獨角獸榜。

榜單前十名分別為抖音（價值1.34兆元）、SpaceX（8,000億元）、螞蟻集團（8,000億元）、Stripe（4,100億元）、SHEIN（4,000億元）、幣安（3,000億元）、Databricks（2,500億元）、微眾銀行（2,200億元）、京東科技（2,000億元）、Checkout.com（1,900億元）。

本次榜單特色，阿里巴巴孵化了最多的獨角獸，有5家。其次是吉利，有4家。京東、廣汽和百度分別有3家。其中廣汽是國企，它孵化的3家獨角獸是新能源汽車品牌廣汽埃安、新能源公司巨灣技研和移動出行品牌如祺出行。

除了廣汽之外，其他由國企孵化的上榜獨角獸還包括中國銀聯旗下的銀聯商務、華髮旗下的高景太陽能、南航旗下的南方航空物流

紅杉資本連續第三年成為全球最成功的獨角獸投資機構，投資了全球六分之一的獨角獸。 紅杉中國仍然是捕獲中國獨角獸數量最多的投資機構，其次是中金資本、騰訊、IDG資本和高瓴資本。