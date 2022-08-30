前參謀總長李喜明指出，美國是否出兵保台，台灣應有的態度若是不幸中共武力犯台，美國是否會出兵護台？戰端不啟，永遠不會有答案。以他40餘年的職業軍人而言，不會也不該期待美國犧牲年輕人的性命來保衛台灣，保衛台灣是我們台灣自己的責任；期待別的國家犧牲他們子民的性命來保衛台灣，是否有些不切實際？自己的國家別人救，似乎不太對吧？自己的國家自己救，這才是天經地義。

但他說，台灣需要美國的協助以增強防衛能力，而只有台灣的利益與美國利益相符且結合，美才會支援。

李喜明即將於9月出版「台灣的勝算」新書，內容對國軍的熱愛、期待與針砭，躍然紙上。「台灣的勝算」全書有12章，分成4部，全書500頁。

至於美方可能提供的支援，李喜明說，在出現戰爭徵兆時，美方必將對我國提供早期預警情資及各種後方支援；情報單位會提供中共部隊動態，例如：導彈部隊機動、機降及運輸部隊集結調度等訊息，有利臺灣採取防護作為及部隊部署，為國軍獨力作戰做充分準備。

當中共發動戰爭，美國如何支援美國能提供的支援，李喜明指出，基本上分為戰略及作戰兩個層面：政治、經濟制裁中國誠如俄烏戰爭，美國聯合歐盟、北約等國家對俄羅斯採取的全面性制裁。

至於間接支援，提供臺灣即時性通信、電子、影像等戰場情報：建立國軍與美軍的資料鏈結，使國軍可直接接收美軍偵察、定位衛星、無人機，或偵察機所截獲之通信、電子及影像等各種情資，特別是臺灣在承受第一擊，各型雷達與重要基地遭到嚴重破壞後尤為重要，將可確保國軍的反擊能力。

再者，提供臺灣所需的武器裝備及後勤支援：李喜明說，在九六年臺海飛彈危機時，台灣也以戰備急需為名，向美國緊急採購所需武器，並以空運的方式快速運抵臺灣。未來共軍犯台，首要目標在奪取空中及海上優勢，因此諸如愛國者三型防空飛彈、標準二型飛彈、魚叉海岸防禦系統，以及刺針野戰防空飛彈等裝備，應是我國戰時需要美國優先提供援助的項目。

另一方面，李喜明認為，現今所有先進國家都高度依賴衛星作為作戰手段，美國或可利用其所擁有衛星干擾能力，遮斷中國使用的北斗導航系統，也可影響解放軍導彈的精準度及武器系統運作。

至於美軍直接出兵，李喜明分析，美國介入的戰爭似乎結局都不理想。另外，從川普任內沒有海外派兵的紀錄，到拜登總統延續川普從阿富汗撤軍的政策來看，厭戰似乎成為近期美國領導者的共同心理。這些情況顯示，日後美國出兵海外執行作戰的可能性愈來愈低，這也引發盟邦對美國所能提供安全保障信賴度的猜疑。