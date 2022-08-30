內政部於今（30日）舉辦第40屆「全國孝行獎表揚典禮」。（內政部提供）

內政部於今（30日）舉辦第40屆「全國孝行獎表揚典禮」，由部長徐國勇主持，行政院長蘇貞昌也親臨會場，蘇貞昌致詞時表示，照顧長者並非那麼簡單，但是有長輩能照顧也是一種好命，若長輩都走了，想要叫聲「阿母」都沒辦法。

蘇貞昌表示，國家之所以認真舉辦此典禮，就是感謝各位夜以繼日長期盡孝，足以為楷模、典範，孝行普天下；其實自己是羨慕，可以行孝道時間都有限，長輩可以停留多久，都是天在安排，他憶及母親94歲過世時，當時剛好自己失業，都是他在陪伴，開車載母親出遊。

他強調，社會就是要方方面面，蔡英文總統就任以來，特別交代長照經費，2016年47億元，今年600億元，明年650億元，預算已經編好要送去立法院，政府會這樣編列預算，就是知道照顧不容易，也讓照顧者得以喘息，長照據點從700個增加至1萬1000個，長照人力從2萬5000人增加至9萬人，受到長照服務的本來10萬人增至40萬人。

徐國勇表示，孝行楷模的孝心令人感動，期勉國人發揚微孝於日常，讓愛的循環不間斷，促進社會更溫暖。

內政部表示，今年孝行楷模選拔標準，融入孝道新思維，結合政府致力推行的長照政策，首度將選拔標準區分為「長期陪護組」、「扶助實現組」、「顯親傳孝組」、「同心協力組」及「善用資源組」5個組別，鼓勵家庭成員能互相扶持共同守護，或是善用政府長照資源及借重照護專業，以減輕照顧者負擔等，讓孝能展現多元樣貌。

內政部指出，這次獲獎的孝行楷模，從15歲到79歲，年齡分布甚廣，像是「同心協力組」孝行楷模中，苗栗縣廖宏仁先生與家人手足一起報名居家照護課程，同心盡孝、相互支援，共同守護父母的健康。

另在「長期陪護組」中，花蓮縣陳姵葳同學以樂觀開朗精神陪伴失明祖母，樂當祖母第二雙眼睛，平日互相照顧，一同煮飯，分享生活趣事，貼心依偎令人感動。

此外，在「善用資源組」孝行楷模中，台北市劉佳樺的父親因長期臥床且行動不便，她每每在下班後，照顧父親不喊辛苦，為能讓父親妥適被照顧，透過政府長照資源的協助，申請居服員每日協助父親翻身、洗澡或外出等照護，也讓她減輕肩膀上的重擔。

內政部表示，期盼藉由舉辦孝行獎表揚典禮，讓楷模的故事能如一顆顆飽含良善能量的種子，散播於全國各地，扎根育苗成林，讓社會更溫馨、祥和。