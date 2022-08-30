央行今 (30) 日舉行「中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮」，央行總裁楊金龍指出，此融通方案受惠的中小企業家數多達30.7萬家，取得共5035.8億元資金，本專案貸款能運作順暢且達預期效果，賴各金融機構及財團法人中小企業信用保證基金積極本著同舟共濟的精神，充分發揮金融中介功能，及時有效提供資金予受疫情影響的中小企業。

中小企業專案貸款係因應新冠疫情而啟動的融資管道，自2020年4月開辦至今年6月底結束，計2年2個月，期間機動調整該專案融通方案內容多達15次，包括多次調整該專案融通方案的融通規模 (由2000億元提高至4000億元) 和該專案貸款每戶最高貸款金額，辦理績效相當優異。

央行中小企業專案貸款績優獎項包括「績效卓著」、「普惠金融」及「貢獻卓越」3項，由總裁楊金龍親自頒發獎座，表揚獲獎單位。

「績效卓著」獎表彰該專案貸款實施期間，累計核准金額最高之前10家銀行。獲獎單位包括合作金庫銀行、臺灣中小企業銀行、第一商業銀行、臺灣銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣土地銀行、台北富邦銀行。

「普惠金融」獎表彰該專案貸款實施期間，各類金融機構承作C方案核准戶數最多之前2~3家。獲獎單位包括銀行組：合作金庫銀行、臺灣中小企業銀行、第一商業銀行；信用合作社組：花蓮第二信用合作社、台中市第二信用合作社；農、漁會組：新北市汐止區農會、新北市蘆洲區農會。

「貢獻卓越」獎獲獎單位為財團法人中小企業信用保證基金，表彰其配合提供信用保證，並簡化相關作業流程，對中小企業加速取得資金具有貢獻。