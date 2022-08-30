受惠於蘋果新機放量，且公司備有發電機，降低四川工業用電限電停工衝擊，法人預期，HDI廠華通(2313)8月合併營收可望超越7月，挑戰單月歷史新高，8月合併營收可望創高也吸引買盤進場，今天盤中股價強勢大漲，創下2020年8月6日以來新高。

儘管華通重慶廠區於8月配合當地政府限電政策進行產線生產調整，不過華通緊急增加發電機，降低限電對重慶廠區生產影響，加上廠區有庫存供應客戶需求，讓華通8月合併營收維持成長趨勢，有望挑戰單月歷史新高。

華通上半年稅後盈餘為33.26億元，每股盈餘為2.79元，年增115%，創近年同期新高；由於進入傳統旺季，華通7月合併營收攀升至68.88億元，月增15.41%，年增28.56%，為今年單月新高，累計前7月合併營收為407.7億元，年增31%。

華通表示，客戶訂單持續增溫，HDI、FPCB、RFPCB、SMT等各產線製程稼動率會逐步提升至高檔，審慎樂觀看待第3季營運。

在軟板及低軌道衛星部分，華通今年擴增10%-15%的軟板產能已到位，現已投入美系客戶新產品的量產。

法人預期，華通下半年在新產能投入生產後，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。