鄭寶清827宣佈參選桃園市長前後，被網軍或一些民進黨支持者破口大罵背骨；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，今日台灣需要的是多一點硬骨、反骨與風骨的人，少一點軟骨或動輒斥責別人「背骨」的人，這樣台灣民主才能進步，台灣社會才有資格稱為文明的社會。

游盈隆今在臉書指出，這些年，不論已經離開或還在民進黨內的不少知名人士，都有公開或私下被罵「背骨」的經驗。最知名的是當今副總統賴清德，只因登記參選2019年民進黨總統初選，希望和蔡英文展開公開公平競爭，如此而已。

他說，許信良、施明德等民進黨前主席只要和民進黨當權派站在對立面，就一律被打為「背骨仔」，被口誅筆伐，被講成「數典忘祖」，徹底妖魔化。其他稍微有點社會知名度，敢批判當道，敢站在民進黨新統治者對立面的，有此遭遇的，更不在少數。公平嗎？

他說，「背骨」是台灣俗語、俚語，台灣人一聽就懂，一旦被用做政治鬥 爭，確實有有殺傷力。除了「背骨」之外，台灣俗語中還有「軟骨」、「硬骨」、「反骨」、「風骨」，各有不同指涉，代表各種不同的風格。

他說，軟骨，就是軟骨頭，碰到掌權者或有權有勢的人就軟趴趴，陪笑臉，諂媚阿諛，醜態百出。但遇到無權無勢者，或膽敢批判當權派的人，就搖身一變，變的理直氣壯，疾言厲色，生怕當權派不知道。

至於硬骨，他說，就是一身硬骨，或客家人說的「硬頸」，敢於和統治集團唱反調，堅持理念，不為五斗米折腰，不當應聲蟲，不做傳聲筒，勇敢作自己。

何謂反骨？他說，就是那種比硬骨還硬骨，勇於挺身而出對抗不義政權的人，台灣四百年歷史中，這種敢於對抗外來威權統治的人不在少數。「三年一小反、五年一大反」，史不絕書。這種有反骨的人，在黨外時代很多，不少人因而成為時代的英雄。

他說，風骨，較屬於讀書人或知識份子的風格，中有定主，不隨風搖擺，不趨炎附勢，不助紂為虐，是那種寧可餓死首陽山，伯夷叔齊之流。台灣威權統治時代，有風骨的知識份子不少，常無懼當道，言所當言，為所當為。但時至今日，台灣已經三次政黨輪替，有風骨的知識份子卻越來越少，尤其是過去這六、七年。

他說，所謂「本土政權」上台，台灣知識份子卻偃旗息鼓，是社會危機，是知識份子的恥辱，也是奇特的歷史現象。

他表示，背骨、軟骨、硬骨、反骨與風骨，覺得自己是哪一種？攸關自己的生命風格與情調，好好想想吧。