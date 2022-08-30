基隆市長林右昌表示，期許中興國小在新校舍落成後，成為區域旗艦學校。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

國中小30日正式開學，歷時3年、斥資近4億元改建的基隆市中興國小新校舍，也於30日正式啟用。包括基隆市長林右昌、教育處長杜國正，在全校師生、社區居民及各級民代見證下，主持新校舍落成啟用典禮。林右昌致詞中期許中興國小成為區域旗艦學校，導入雙語教學模式。

林右昌表示，中興國小新校舍獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類獎項，施工品質優良，爭取公共工程金質獎。這項工程歷經三年時間，在今天開學迎新，也感謝市府各局處與議會對經費支持，立委蔡適應爭取行政院前瞻計畫經費1.5億元設置停車場，市府要求建築師在校園空間設計上，孩子能有寬敞活動空間。

林右昌指出，中興國小新校舍，在原有老舊校舍的基礎上，整合了停車場、操場、開放空間及校舍等功能，同時對學校和體育館周邊及巷弄道路進行整理，一舉數得。學校未來將是區域旗艦學校，導入雙語學校模式，發展指日可待。

市府團隊積極向教育部，爭取到國小及幼兒園新建校舍經費，加上市府自籌經費，合計總經費3億8949萬元，拆除使用逾50年的3棟老舊校舍，配合校舍改建將校舍抬高，合併新建停車場，在新學期開學第一天正式啟用。

教育處長杜國正表示，新校舍突破原來校地限制，以創新人字型校舍外觀及新設百米直線跑道、環狀散步空間與一座大型溜滑梯的活動場域，帶給學童歡樂學習環境。同時校舍地坪提升打造，可容納120個汽車停車格和95個機車停車格的地下停車場，除供師生家長停車接送學生使用外，對體育館運動民眾提供便利停車空間。這項工程案參選第22屆公共工程金質獎推薦作業，讓基隆校園施工品質更上一層樓。