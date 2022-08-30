央行總裁楊金龍在30日舉行的中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮上致詞強調，「中小企業專案貸款融通方案」承相關部會及各金融業鼎力支持，並搭配信保基金協助，在短時間內，以三大誘因、三大策略，發揮四大成果，順利協助中小企業度過疫情難關。

楊金龍表示，這次專案搭配低利融通資金、信用保證機制、免責條款等三大誘因，讓金融機構提高意願並安心提供專案貸款。且提供多元且具彈性的貸款方案、首創「銀行簡易評分表」、建置貸款資訊查詢平台等三大策略，讓中小企業容易、快速、簡便取得所需貸款。

該專案透過金融中介機構提供中小企業貸款，有利貨幣政策的傳遞效果。楊金龍認為，由於適時納入基層金融機構，擴大金融國家隊力挺台灣產業的成效。且專案實施期間，央行視疫情發展及國內景氣復甦情形滾動調整內容，以貼近銀行實務與中小企業的需求。

執行成效方面，楊金龍指出，這次專案從2020年4月開辦至2022年6月底止，共協助30.7萬戶中小企業取得5,035.8億元資金，具體成果主要有四項，首先是本國銀行對中小企業放款明顯成長，有助中小企業度過疫情難關，進而穩定就業市場，支撐經濟動能。其次是專案貸款有助地區性中小企業取得所需資金，平衡區域發展，並落實普惠金融。

其三是專案貸款切實提供受創產業所需資金，使其得以維持營運，且受惠家數眾多。其四為透過辦理本專案貸款，銀行可增加客戶數，有利其他金融業務的拓展。

楊金龍說，中小企業專案貸款融通方案透過三大誘因及三大策略，讓中小企業容易、快速、簡便取得所需貸款，也符合台灣主要以金融中介機構提供中小企業貸款的金融體制，除銀行外也適時納入基層金融機構，擴大金融國家隊陣容，並機動調整專案內容，以貼近受創中小企業的需求，使得專案執行成效卓著。

相對於美國也在疫情期間推出中小企業貸款方案（Main Street Lending Program，MSLP），但因融通利率高、缺乏信用保證機制，讓許多銀行缺乏參與意願，且其申貸條件嚴格，並要求企業每季提供財務報表，降低企業申貸意願，結果MSLP實際使用規模僅占其規模上限6,000億美元的3％。

楊金龍強調，央行中小企業專案貸款融通方案受惠的中小企業家數多達30.7萬家，不僅維繫我國中小企業正常營運，並有助穩定金融，支撐經濟穩健成長，也協助普惠金融目標的達成，國際信評機構惠譽（Fitch）也在2021年台灣主權評等報告給予專案正面肯定。運作順暢且達預期效果，有賴各金融機構本著同舟共濟的精神，充分發揮金融中介功能，在疫情衝擊的風雨時刻，為中小企業撐起強而有力的大傘，央行深表感謝。