行政院長蘇貞昌今(30)日出席「聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議」，在會前接受媒體聯訪時表示，對於不斷發生國人被詐騙到柬埔寨等案件，強調政府將持續不斷盡力搶救，也會防範國內外黑道與犯罪集團勾結。

對於柬埔寨詐騙，蘇貞昌進一步說，會盡力救助受害的台灣同胞，不過目前也發現有罪犯混雜其中，「已經逮捕一些人，同時也已經移送法辦，收押好幾個」，對於海內外黑道或犯罪集團勾結，政府會致力防範，同時對連結的巢窟都予以破除。

至於國民黨桃園市長參選人張善政也爆出報告抄襲疑雲，在2007年到2009年擔任計畫主持人，向農委會申請經費新台幣5000多萬的研究結案報告涉嫌抄襲，蘇貞昌指出，目前還沒看到具體的資料跟報告，等到了解全貌後，會在對外說明。

近來共軍不斷擾台，現在連無人機都派來騷擾，蘇貞昌強調，相信國軍以最適當的方式因應，若須添購裝備會全力支持。