每個人身上都有大小不一的痣，以命理角度來看，這些痣都代表著不同的寓意，算命網站《科技紫微網》分享，8個長在手與手臂上的痣，包括上手臂、下手臂、手肘、手腕、手背、掌心、手指、腋下等，其所象徵的個性與運程。

1.上手臂有痣：貴人、桃花旺

上手臂有痣寓意圓通，善社交，貴人運很強，一生不愁沒人愛。這種人通常善於察言觀色，圓滑世故，人際關係很好，走到哪裡都有熟人，所以辦起事情來順風順水。

2.下手臂有痣：事業旺

下手臂有痣寓意領導慾強，有大將之風，品性高尚，地位也高。這種人一看就是具有領導風範的大腕，積極上進又有魄力，不過缺點是不太有耐心，容易激動。

3.手肘有痣：學業、事業旺

手肘有痣寓意勞心勞力之命，常拿著賣白菜的錢，操著賣白粉的心。這種人就像神話中那根頂天立地的擎天柱，支撐著一片天，責任重大，勞心勞力。

4.手腕有痣：事業、財運旺

手腕有痣寓意勤勞踏實，晚年得福。這種人像牛一樣勤勞，多半是家裡的支柱，為了生計而忙碌，雖然一生比較辛苦，但晚年會很幸福。

5.手背有痣：學業旺

手背有痣寓意機靈，學業有成，善於研究與創新。這種人聰明機靈，是朋友中的智多星，鬼點子一大堆，愛捉弄人，不過有時也要小心可能因此受到報復。

6.掌心有痣：財運旺

掌心有痣寓意對錢敏感，賺錢能力強，有大富大貴之命。這種人頭腦靈活，對金錢很敏感，對於賺錢很有一套，有機會成為大富翁，不過還是需要努力奮鬥才行。

7.手指有痣：事業旺

手指有痣寓意賢慧勤勞，是居家好男好女的代表，能感受到家庭生活中的幸福溫暖。這種人超級勤勞，好像雙手被上了發條一樣，完全停不下來，從早忙到晚，完全顯現傳統美德。

8.腋下有痣：財運、事業旺

腋下有痣寓意節儉，存得住錢，財庫豐厚，但人緣有點差。這種人存錢本事超級厲害，想讓他們放血出錢，門都沒有。