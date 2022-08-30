英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）自從宣布脫離皇室成員後便爭議不斷，而且動作頻頻，除了在日前推出新書《復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭》公開他們與皇室之間的紛爭外，也宣布即將於9月份回到英國參與各項活動，梅根更在近日以火辣的穿搭造型登上時尚雜誌封面，正式宣布回歸社群媒體，再度成為全球皇室迷討論的焦點。

在時尚雜誌《THE CUT》與《New York Magazine》合作的最新一期的封面照中，請來了「脫歐王妃」梅根擔任封面女主角，她除了以乾淨俐落的中分頭盤髮搭配洋裝及禮服造型外，她還換上胸口深V的禮服，坐在花園中享受陽光，大方展現飽滿美胸及美腿，似乎想顛覆大眾對於「王妃穿著」的傳統印象，試圖展現幹練女人味的風貌。

同時，在雜誌的專訪中，梅根也藉此向大眾透露，她即將「回歸社群媒體」，希望在不受皇室的控制下，與大眾分享她與孩子的私下生活，藉此與民眾拉近距離。不過，梅根此舉卻引來兩派人馬論戰。除了支持她的鐵粉跳出來表示「梅根造型很美」、「女王要回歸了」、「期待梅根為女性發聲」，但大部分的網友仍指責她在消費皇室，甚至認為「梅根又想利用皇室撈錢」等等，再度引發話題。接下來，梅根與哈利王子也將在9月份回到英國及德國，展開馬拉松式的行程，為慈善公益及「世界青年領袖峰會」（One Young World Summit）、「永不屈服運動會」（Invictus Games）等各項活動站台。