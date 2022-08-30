鹿港地區的住戶流出黃色自來水，居民驚嚇，這樣的水能喝嗎？（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港地區海埔、草港、頭崙、崙尾和頂番婆地區，日前自來水龍頭一開，嘩啦嘩啦都流出黃色鐵鏽水，住戶傻眼，「太恐怖了，這種水能喝嗎？」、「請大家喝紅茶喔」，自來水公司表示，因鹿港地區水量不夠，調度和美地區2000多噸水量，水壓太高一下沖刷管壁沉澱物，這兩天都逐漸恢復正常了。

議員涂淑媚表示，最近頻頻接到民眾陳請，指出草港、海埔地區的自來水變黃色，詢問自來水公司，水公司表示是鹿港地區水量不夠，借和美的水過來，水量忽然變大所有水管裡面的髒汙全部沖刷出來家用的水才會變黃色，水塔要記得清理。

議員楊妙月指出，鹿港地區的自來水長期都抽用地下水，但鹿草路一帶，長期到下午就缺水，上周一停就是從下午2點到晚上18點，這周停水時間落在11點到下午1700，每次都停這麼久，住戶都很不方便。尤其，最近又流出褐色的自來水，住戶更抱怨不已，水這麼黃怎麼喝，喝了不會有問題嗎？還有衣服一洗都染黃了。

住戶抱怨，濾心才換新的又染黃了，水量、水質供應都不穩定，勞民傷財的，缺水，只好加大水塔，但水質如此差，蓄滿水塔的水又用全放掉，「好浪費喔」、「供水問題難道就不能改善嗎？」尤其，這種狀況經常發生，「衣服一染黃，漂白水怎麼漂都漂不回來了」

自來水公司第十一管理處說明，前幾天已經水壓太高，沖刷管壁沉澱物，這幾天應該都正常了，若水還是黃的，可能是水塔累積，建議水塔水要放掉，清一清，若還不能改善，將派員監測。

據了解，彰化縣的自來水幾乎都抽用地下水，鹿港地區用水量成長，原來兩口地下深水井已經不夠用，但要再鑿井，地方阻力很大，只能先「借水」，覓地還再評估作業中。

鹿港地區的住戶流出黃色自來水，居民驚嚇，這樣的水能喝嗎？（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）