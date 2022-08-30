蓬萊商港區沿岸已經停靠不少船隻。（洪靖宜攝）

遊客只要到駁二藝術特區及大港橋附近，就能看到許多大型海巡艦停靠，這些大型海巡艦預計2026年完工，將遷往高雄港第25及26號碼頭的海巡艦專用碼頭。但過渡時期，及配合高市府開發愛河灣，將先移至蓬萊商港區的3號至10號碼頭，但大小型海巡艦沿岸就約占了400米長，3至10號碼頭本身就有交通船、遊港船等，是否真能停靠的下，如何滿足各方需求，又不影響港區作業，仍需進一步詳細規劃。

高雄港第三船渠的淺一及淺二碼頭長期由海巡署租用，沿線能看到許多大型海巡艦停靠，但因高雄港為國際商港，進出泊靠船舶與時俱增，目前高雄港區泊靠船席擁擠，規劃高雄港25、26號碼頭作為專用碼頭，預計最快明年下半年動工，2026年可以完工。

因此這段過渡期，又加上配合高市府發展愛河灣和第三船渠，避免遊艇等船隻進出發生危險，上周港務公司相關單位決定將海巡艦先移至高雄港3號至10號碼頭，但目前3號至10號碼頭並無沒有岸水岸電，需要等工程完成後海巡艦才能移過去，研判施工還需要一段時間。

不過大小型約8艘海巡艦停靠淺一及淺二碼頭就佔了400米長，實際到3號碼頭沿岸觀察，已經停靠許多交通船、遊港船、拖船，甚至還有科學研究船，因此能否滿足各方需求，又不影響港區作業，負荷這些大型海巡艦停靠，仍需進一步詳細規劃。