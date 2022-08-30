第２名宜蘭縣政府警察局的快速DNA 鑑定系統檢測儀。（宜蘭縣政府警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府111年度「服務品質卓越獎」今（30日）上午，由縣長林姿妙於縣務會議中親自頒發，第1名宜蘭縣政府環境保護局獎勵金5萬元，第2名宜蘭縣政府警察局獎勵金4萬元，第3名宜蘭縣動植物防疫所獎勵金3萬元及獎狀；林姿妙表示，將持續精進服務品質，改善縣民生活環境，拼出宜蘭好生活。

縣府將獲獎的3個單位，推薦參加行政院國家發展委員會第5屆「政府服務獎」，全國113個機關參賽，其中，環保局所提報的「公私協力改善工業區周邊民眾反映異味問題」，已獲得評選入圍，共計有38個機關入圍，後續行第2階段評審時，日期另行通知，為宜蘭爭取全國最高的榮譽。

榮獲第1名為環保局提報的「公私協力改善工業區周邊民眾反映異味問題」，與冬山鄉居民、學校教師成立NGO非政府組織團體協力合作模式，運用科技檢測，改善工廠空氣汙染排放問題，讓民眾了解居住環境空汙原因，也讓工廠清楚自身問題所在，藉以改善解決環境汙染問題，避免後續衍生重大空汙糾紛。

第2名為宜蘭縣政府警察局，以「快速DNA鑑定系統應用建置」，運用在刑事案件現場生物跡證鑑定，縮短物證鑑定時效，增加破案速度；成功運用在去年發生的銀樓持槍強盜案中，案發後3日內即宣告偵破；遂宜蘭縣為六都直轄巿以外，首先使用該系統且迅速破案的地方縣市警政單位。

第3名為宜蘭縣動植物防疫所，以「守護毛小孩、形賦動物公民權」，整合民間愛心人士及動物保護團體，推動「混種犬貓免費絕育」的流浪動物源頭減量工作，還推行晶片植入、狂犬病疫苗注射、流浪動物認養、寵物火化服務等，讓毛小孩受到政府單位的關注，成為動物友善城市的先驅。

林姿妙表示，縣府將持續精進其服務品質，結合民間力量與運用科技技術，以縣民的角度設想，提供客製化、貼心便民服務，協力合作模式，共同拚出宜蘭好生活。