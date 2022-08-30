林柏宏飾演同志冤鬼，劇情笑料百出。（金馬提供）

游安順主演新片《一家子兒咕咕叫》榮鷹金馬開幕片。（金馬提供）

2022金馬影展30日公布本屆開、閉幕片，開幕片是詹京霖導演新作《一家子兒咕咕叫》，由金鐘視帝游安順、金鐘視后楊麗音、金穗獎最佳演員胡智強和潛力新秀李夢苡樺合演，揭開一家人的愛恨哀愁。為了金馬影展仍在趕後製的閉幕片《關於我和鬼變成家人的那件事》，導演程偉豪把金馬得主林柏宏與男神許光漢配對成「夫夫」，展開超越人鬼和性別的爆笑喜劇。

詹京霖得知新作榮膺開幕片，表示：「很榮幸，很驚喜，這一羽鴿子領著『咕咕叫』團隊來到金馬。心中充滿感激。」曾以《紅衣小女孩》為金馬影展閉幕的程偉豪，這回帶著新作重返金馬，也開心地說：「能被選為金馬閉幕片是任何電影人都深感榮耀的事，我真的是既期待又怕受傷害，希望《關於我和鬼變成家人的那件事》這部有別於我以往類型的電影，可以讓大家有笑有淚地離開戲院！」

作品多關注台灣社會底層人物生活的詹京霖，曾以《狀況排除》與《川流之島》入圍金馬獎最佳短片及新導演。第2部長片《一家子兒咕咕叫》也曾入選2021金馬創投會議WIP企劃案，備受關注。影片描述1個以賽鴿維生的家庭，因兒子失蹤、經濟壓力和青春躁動，逐漸壓垮彼此身心，而1名流浪少年的加入，為他們的生活帶來改變，1場風暴也即將來臨。

同為蘭陵劇坊出道將近40年的游安順與楊麗音，分別主演過《童年往事》、《兒子的大玩偶》，這回從「同學」變「夫妻」，大飆演技，旗鼓相當；胡智強、李夢苡樺兩位影壇新星也有亮眼演出。游安順對於自己重回大銀幕主演的作品能獲選金馬影展開幕片，感到滿心歡喜與期待。胡智強也感謝大家的肯定，讓作品可以「飛到」金馬。李夢苡樺對能在金馬影展開幕也感到非常酷與神奇，還沒看過作品心情有點緊張，更笑說「先來減肥，金馬見！」

程偉豪從贏得金馬獎最佳短片的《保全員之死》到長片《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》，創作類型多元，廣受肯定。新作《關於我和鬼變成家人的那件事》更精彩融合靈異、偵探、喜劇。劇情描述直男警察許光漢，辦案蒐證誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」；人鬼都能冥婚，直男與同志當然也能湊作伙，攜手緝毒追兇，一場荒謬絕倫、笑中帶淚的旅程就此展開。

首次挑戰不同類型角色的林柏宏與許光漢，對作品能在金馬影展閉幕和觀眾見面，都感到非常榮幸，林柏宏更稱是「最好的安排」，希望帶給大家瘋狂爆笑和不一樣的感動。許光漢也很開心能跟專業又可愛的團隊合作，笑說自己對首映比導演更期待又害怕受傷，希望屆時能讓大家看見自己的突破演出。

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