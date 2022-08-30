蔡英文總統今天表示，宗教自由是普世人權，但近年來，這項基本自由卻遭受威權政體更大規模的壓制。臺灣非常清楚何謂站在威權侵略的最前線，堅定致力在國內外推動宗教自由，包括支持無法行使此基本權利的人們。透過保護及促進臺灣的宗教自由，希望為廣大印太地區提供一個包容性的典範。

蔡英文今天出席「2022區域宗教自由論壇—印太地區公民社會對話：宗教自由面臨的挑戰」開幕典禮，以英文致詞表示，經歷兩年的疫情後，樂見臺灣再度舉辦這次盛會。

她說，我們歡迎不同背景的人士來訪，臺灣社會也學習擁抱差異及欣賞多元。值得特別自豪的是，臺灣最近被評比為最包容穆斯林的旅遊目的地。臺灣也致力促進及保護國際宗教自由。我們持續捐助美國國務院「國際宗教自由基金」，為世界各地受宗教迫害者提供援助。

此外，臺灣民主基金會過去三年來擔任「國際宗教自由信仰聯盟」的諮詢委員，今年，臺灣成為該聯盟的觀察員，此聯盟致力保護宗教少數族群及反宗教歧視。她希望透過這場論壇，共同努力尋求捍衛宗教自由的有效作為。

蔡英文強調，我們的願景是打造一個沒有人會因其信仰、傳統或宗教身分而受迫害的世界。相信透過擁抱多元及包容不同思想與信仰，國家將更茁壯繁榮。在我們身邊即可看到民主與多元是並行的。做為一個民主國家，臺灣瞭解保障多元及與公民社會合作的重要性，如此能確保我們不失信念。

她指出，在印太地區，非政府組織與公民社會一直是捍衛與擴展宗教自由的關鍵，政府倚重公民社會組織的奉獻與積極的社會參與，以提升宗教自由。「我們歡迎大家一起共同促進臺灣和印太地區的自由及人權」。

包括立法院長暨「臺灣民主基金會」董事長游錫堃、外交部長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉、中研院長廖俊智、「美國在台協會」（AIT）臺北辦事處處長孫曉雅及各國駐臺使節代表等均出席是項活動。