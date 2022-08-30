草屯鎮康建生物科技公司槍擊命案，造成4死、1重傷，南投地檢署檢察官張鈞翔偵查終結，將凶手李鴻淵依殺人等罪嫌起訴，並認定是「最嚴重的犯罪」，因此求處死刑。居間仲介購買槍彈及協助窩藏的養生會館經理賴裕隆，則依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

檢察官在起訴書中指出，李鴻淵於2012年9月起，在康建公司生產課任職，因操作機器問題與洪姓課長發生齟齬，因而調職至園藝課；李鴻淵認為有「牛樟芝之父」之稱的董事長賴敏男，及其女兒賴彥妤刻意將他調職，並指示園藝課長劉慶杉杉對他百般刁難，李鴻淵因而在2014年2月5日，涉嫌對洪姓課長殺人未遂犯行，但經判決無罪確定。

該案偵審期間，賴敏男、劉慶杉、張嘉琦等人都對李鴻淵有不利之證述，且洪姓課長向法院聲請就李鴻淵名下房地產假扣押，李鴻淵因而懷恨在心，伺機報復欲將渠等置於死地。

李鴻淵於7月14日，攜帶槍彈及手銬5副，下午1點半進入康建公司工寮，先持槍脅迫劉慶杉，並將他銬在座椅上；當時，賴敏男的胞弟賴鋕卿剛好抵達也被銬在座椅上，嗣後，因賴鋕卿出言與李鴻淵發生爭執，李鴻淵因而先後槍擊2人致死。

隨後，李鴻淵進入康建公司，在大廳先後遇到劉姓廠長、黃姓男子及外籍員工等4人，李鴻淵即持槍脅迫4人交出手機，並拘禁在男廁內。

李鴻淵接著持槍尾隨賴彥妤進入康建公司個人辦公室，並正面槍擊賴彥妤前額，當場死亡；接著槍擊張嘉琦左後頭頸部，當場死亡。

李鴻淵隨後槍擊賴敏男2發子彈，其中1發命中左耳後方，彈頭卡在頭部，李鴻淵誤以為賴敏男已死亡，隨即騎乘劉慶杉的機車逃逸。警方獲報到場，將賴敏男緊急送醫，始倖免於難。

李鴻淵犯案後逃亡，先到亞洲大學附設醫院，轉乘計程車前往中山醫學大學附設醫院大慶院區，再搭乘計程車到台中市中清路的養生美容會館，賴姓經理明知李鴻淵犯下殺人命案，仍將他藏匿在包廂內，但隨即被警方查獲。