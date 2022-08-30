活得老且健康是每個人追求的目標，一項新國外研究發現，只要飲食均衡、維持運動習慣，就能降低身心壓力所帶來的免疫系統老化。專家建議，民眾應鼓勵長者多運動、多吃營養食物。

南加大學者引用分析密西根大學《健康與退休研究》數據中5744名50歲以上的美國成人資料，參與者需填答一份社會壓力經驗問卷，題目包括壓力相關生活事件、慢性壓力、每天遭遇到的歧視和終身歧視，最後進行血液樣本分析。

研究發現，壓力得分較高的受測者，白血球磨損比例較高，另壓力沉重將導致T細胞數量變少。研究並證實，如能維持正常飲食，養成運動習慣，就可降低壓力與加速免疫老化間的關聯。換句話說，只要飲食均衡、經常運動，即使壓力大也能減緩免疫系統老化的速度。

長庚醫院精神科醫師劉嘉逸表示，近20年來研究證實，壓力會降低免疫功能、造成炎症反應，這兩者都與增加罹病風險、老化。所謂的壓力是指個體對於壓力源的身心反應。

劉嘉逸說，生活中的壓力源眾多，常無法避免，如何「學習與增強壓力調適能力」，是人生必須面對的課題。這項研究發現，只要改善飲食、養成運動習慣，就能緩解與壓力有關的免疫老化。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，提高長者運動意願很重要，可鼓勵長者從簡單的運動做起，例如從房間走到客廳，一天多次來回並紀錄次數。另可搭配握力器，長者邊看電視邊進行手部運動。飲食則可先了解長者喜歡的食物，並選擇易咀嚼、吞嚥的食物，例如蛋或豆腐搭配不同烹飪變化，提高長者的食慾。

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