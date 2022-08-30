本週五美國將公布非農就業數據，緊接著蘋果將於台灣時間9月8日凌晨發表秋季新品！大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，除預期瀏海設計可能有更動之外，晶片與相機規格都會有所提升，使得整體成本也同步上升。就供應鏈拉貨來看，目前並未受到需求下修與庫存調整影響，維持每年既有的拉貨水準，不過新機發布後距離消費者可以大量拿到還有一段時間，因此預期，真正的市場接受度仍需視價格確定後，累積消費者體驗才可得知，今年的新機價格在目前的景氣水準來看是個挑戰。

陳晞倫認為，多數公司的評價水準在中長期已經明顯具備吸引力，短線受到地緣政治風險、FED政策所牽動而有所波動，但後續因評價仍具吸引力，對後市不用太過悲觀。市場對於負面消息的反應已呈現鈍化，在沒有看到進一步因恐慌造成的跌幅加劇時，仍可維持審慎樂觀的態度。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美國聯準會主席鮑爾於Jackson Hole央行年會演說，其堅定表達鷹派立場後，市場情緒大受打擊，意味著即使經濟受到壓抑，鮑爾也將持續緊縮直到通膨回落至接近2%的長期目標，此言論打消市場對貨幣政策將在2023年轉向預期，同時亦讓市場擔心政策過度收緊的風險，導致避險情績升溫。

葉家榮建議，由於本週五美國將公布非農就業數據，接下來的利率走向很大程度決定於就業數據的發展，非農就業數據在近期震盪走勢中，將成為本週市場觀察重點。