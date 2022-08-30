錼創科技-KY創(6854)8月18日以每股105元掛牌，但8月23日衝上146元高價後節節敗退，受到大盤震盪、消費性產品需求不振，蜜月行情短暫，25日跌破承銷價，26日更摔至99.2元，面臨百元關卡保衛戰，截止上周五外資已賣超1241張、自營商也共賣超130張，不過周一外資、自營商收手賣超力道，半年報虧損也呈現收斂，令多方進駐，周二再衝上116.5元漲停價。

錼創科技上半年營業收入1.82億元，營業毛損0.26億元，營業損失3.66億元，稅前淨損2.25億元，本期淨損2.25億元，歸屬於母公司業主淨損2.25億元，基本每股虧損2.23元，較去年同期改善。

錼創科技第二季財報，單季營收1億元，年增253.92%；毛利率-3.72%，營益率-193.46%，雙率再度好轉，稅後淨損1.07億元，每股虧損1.06元，皆較去年同期、今年首季虧損狀況收斂，赤字幅度也低於市場預期。

錼創也評估，儘管今明兩年仍可能虧損持續，但隨著Micro LED應用擴展，擴產加上商品商用化，最快明年底會呈現單月損益兩平，2024年會有驚豔獲利數字。

錼創除了現增積極擴大自有生產線，公司也表示，將來也可能會考慮以專利授權或技術轉移等方式，擴大Micro LED應用加速普及。不過現階段消費性電子產品需求疲弱，面板市況欠佳，庫存、稼動率等廠商狀況都需要解決，市場認為，MicroLED雖然也被視為後續顯示器技術的發展重點之一，但目前Micro LED良率仍待克服，加上價格需具競爭力，距離商用化還需要一段時間。