美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）周一痛批美國監管機構批准晶片智慧財產權公司Alphawave收購美國IC設計公司OpenFive，他表示Alphawave與中國智路資本（Wise Road Capital）的關係將對美國構成國安風險。

總部位於多倫多和倫敦的Alphawave上周五宣布，以2.1億美元收購OpenFive的交易已經獲得所有監管機關通過，包括掌握生殺大權的美國海外投資委員會（CFIUS）。這項交易預計將在下個月完成。

這筆交易引起共和黨鷹派議員的不滿，包括深具影響力的盧比歐，此前他便大力推動CFIUS審查與中國有關的交易，他認為這些交易將構成美國的國安風險。

盧比歐在今年早些時候便呼籲CFIUS審查Alphawave收購OpenFive的交易，稱中國私募股權投資公司智路資本持有Alphawave約10%股份，以及根據兩家公司在2021年達成的協議，智路資本可以授權Alphawave的技術，以增加其在中國的客戶群。

盧比歐周一痛批拜登政府「再次」展現出他們完全不願意認真處理中國大舉購買與竊取美國智慧財產權所帶來的威脅。他並警告長期而言，美國的競爭力將受到影響。

CFIUS所屬的美國財政部、OpenFive和智路資本都未回應媒體置評請求。Alphawave則表示不予置評。

中國駐華盛頓大使館表示，中方反對將併購交易政治化或進行政治干預的意圖，「一些美國政客指控中國『竊取』智慧財產權，卻未提出確切證據」。

CFIUS過去也曾對智路資本採取過強硬的做法。在2021年12月，這家私募股權公司和美國晶片製造商Magnachip Semiconductor Corp宣布，由於CFIUS判定交易構成國安風險，雙方已經終止14億美元的合併協議。