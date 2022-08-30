【旅奇傳媒/編輯部整理】距離台北最近的北海岸一直是遊客必訪的區域，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下稱北觀處)為響應綠色旅遊，鼓勵遊客搭乘「台灣好行－716皇冠北海岸線」暢遊北海岸各景點，今(111)年9月將推出5款主題旅遊套票，即日起至8月31日開放線上預購皇冠北海岸線套票，預購期間享買二送一優惠並限量加贈淡海輕軌一日交通聯票，數量有限送完為止！北觀處藉由持續推出多款主題旅遊套票，讓自由行遊客輕鬆探訪北海岸多元面貌。

▲皇冠北海岸線套票。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

大受好評的皇冠北海岸線超值套票，今年共推出5款主題，包含「野柳經典女王遊」、「北海岸悠遊下午茶」、「中角灣FUN浪一夏」、「朱銘藝文好時光」及「金山湯泉樂齡遊」，以北北基好玩卡交通暢遊一日券包裝野柳地質公園/朱銘美術館門票、中角灣衝浪/SUP或金山萬里溫泉體驗、淺水灣/中角灣熱門咖啡館下午茶組合、金山在地伴手禮及甜品等，從台北出發使用套票所附電子票證，到淡水轉乘716皇冠北海岸線(淡水公車站第5區，請依地面候車線排隊上車)，於北海岸指定商家出示票卡感應，一卡在手兌換套票產品非常便利。

▲皇冠北海岸線路線、時刻表。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，台灣好行皇冠北海岸線為本處「皇冠海岸觀光圈」重要的一環，從淡水串聯三芝淺水灣、石門白沙灣、富貴角燈塔、石門洞、金山中角灣、朱銘美術館、金包里老街、金山萬里溫泉區及野柳地質公園等景點及商家，且沿途設有多處綠色運具YouBike及Goshare租借站，搭好行Bike訪北海岸低碳又環保！

此外，今年更首度推出3款電子化套票(野柳經典女王遊、朱銘藝文好時光及北海岸好行大禮包)，手機出示QRcode即可兌換門票、下午茶及伴手禮等產品。使用公共運輸1280定期票或不需1日券的遊客，歡迎多加運用電子化套票輕鬆遊北海岸。

▲暑期乘車活動-北海岸夏日悠遊集章趣。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

今年度皇冠北海岸線超值旅遊套票將於9月正式上線，最低250元起，即日起至8月31日於「易遊網」及「鳳凰旅行社」官網預購享買二送一優惠，前30名預購成功者，加贈淡海輕軌一日交通聯票1張，數量有限送完為止；9月1日起正式開賣，可於易遊網台北車站實體門市購買取票，線上通路包含易遊網旅行社、鳳凰旅行社、康福旅行社、北北基好玩卡等，買二送一優惠至9月11日止，套票使用期限至112年6月30日。套票資訊請參考台灣好行官網「超值套票」專區。

▲野柳地質公園。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

為響應台灣好行及新北市暑期乘車優惠，皇冠北海岸線即日起至9月30日，推出「北海岸夏日悠遊集章趣」乘車活動，於捷運淡水站搭乘皇冠北海岸線並與駕駛領取好行乘車證明，至指定景點(三芝虹橋、金山燭台雙嶼、金山萬里溫泉意象、野柳女王頭)合照，憑乘車證明及合照到三芝、金山、野柳遊客中心，可獲得集章抽獎機會，獎項包含任天堂Switch、金山萬里溫泉泡湯券、皇冠北海岸線套票等，集越多章獎項越大!憑好行乘車證明，還享北海岸在地店家優惠。本路線套票、路線、班次及暑期優惠等最新訊息，請至「台灣好行」官網，或北觀處官網查詢。

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