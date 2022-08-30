法國總理柏納（Elisabeth Borne）今天警告企業老闆，今年冬天可能會限電，呼籲他們採取行動，減少消耗能源。

法新社報導，柏納對法國雇主團體「法國企業運動」（MEDEF）說：「如果我們齊心協力，就能克服缺電風險；但若有人置身事外，且所有糟糕的情況同時發生，那麼我們可能不得不對消費者實施減少耗電的措施。」

她還說：「如果最後必須限電，最受衝擊的就是企業；遺憾的是，我們必須為此預做準備。」

柏納說，政府已在擬定應變計畫，包括一套讓企業得以買賣電力配額的「配額交易制度」。

法國政府也正準備一些措施以支援那些因限電而「遭受過於嚴重影響」的企業。

歐洲擔心俄羅斯入侵烏克蘭的戰事可能在今年冬天引發能源危機，柏納明確警告企業存在限電風險，進一步凸顯政府努力替輿論和企業打預防針的行動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週在8月暑休後舉行的第一次內閣會議中說，由於能源「不再綽綽有餘」，法國可能必須有所「犧牲」。

柏納說：「每家企業都必須行動，我呼籲每家公司在9月制定自己的節電計畫。」她也強調，這場危機可能有助法國從化石燃料轉為利用其他能源。

她說：「我們必須實現更大規模的能源轉型，未來幾個月只是其中一小步。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，決定減少對歐洲出口天然氣，導致天然氣價格在許多歐洲國家飛漲，但法國所受影響相對較小。

國際能源總署（IEA）統計，法國整體能源消耗約有2成來自天然氣，但作為發電來源的占比不到1成。

法國約7成電力來自全國56座核能反應爐，但目前其中32座因歲修或腐蝕風險評估而暫停運作。柏納說，重啟那些關閉的反應爐，對於避免停電來說至關重要。

馬克宏上週訪問阿爾及利亞時曾表示，法國不太依賴天然氣，因此單從法國角度而言，今年冬天的問題不大，癥結在於歐洲整體，必須團結來幫助其他依賴俄羅斯天然氣的歐洲國家擺脫困境。

不過，法國能源轉型部長帕妮兒-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）在「法國企業運動」會議上說，未來數月最關鍵的因素在於天氣。

能源供應商Engie公司副執行長韋杉（Claire Waysand）補充說，要確保有足夠電力和天然氣安度冬天，天氣就不能太寒冷，「如果太冷，可能會有幾天（用電量）真的很緊繃」。