資安即國安，近期我國資安事件頻傳，尤其在美國眾議院議長裴洛西訪台後，部會的網站及攻擊情形，在2日最高攻擊量超出過去單日最高攻擊量的23倍。以色列商Radware今（30）日宣布在台成立新雲端安全中心，為全球第16座，將協助台灣客戶保護其資料中心、網路、Web與行動應用程式以及API，將延遲性降到最低。

經濟部國際合作處長陳永章指出，駭客攻擊是立即性、隨時要發生，不只對國家是經濟損害，企業也被勒索，所以需要很重視。尤其台灣是ICT大國，也是經濟命脈，出口占最大比例。過去因為疫情、地緣政治緊張，造成全球供應鏈中斷，尤其晶片短缺問題，外界認為台灣高階晶片占全球92％太高，如何維持半導體IC產業，以及其他產業正常運作，是政府跟民間部門要做措施中的重中之重。

Radware是網路安全和應用交付解決方案領導廠商。根據Radware發布的2022年上半年全球威脅分析報告指出，在這六個月中，惡意DDoS攻擊的數量較2021年上半年攀升了203％；每位客戶每月平均遭受的DDoS攻擊數量是2021年和2020年的1.5倍；惡意Web應用程式的交易數量較2021年上半年增加38％ 並超越2020年惡意交易總數量。

Radware台灣總經理李正為表示，攻擊國家網路「水管就會直接塞爆」，連防禦機會都沒有。該中心成立是為了讓台灣納入全球聯合防護的重要防線，不再是單一作戰。

李正為列舉新雲端安全中心成立後的五大重點，包含提升台灣資訊安全防護能力，減低延遲性及提升連接性加強在地服務品質；符合台灣資料流向法規及資料保護；增加服務可靠性及可用性，聯合全球雲端安全中心把戰場拉到海外；促進以色列投資台灣資安產業增加與台灣各產業之間合作；台灣為全球第16座雲端安全中心，下半年會有更多國家成立，亞洲雲端安全中心分別在日、韓、香港、澳洲、印度及台灣，全球防護可以到1OTbps。

Radware雲端安全服務事業部副總裁Haim Zelikovsky表示，網路攻擊的數量與速度與日俱增，在台灣設立新雲端安全中心有助於加速回應威脅，以緩解攻擊，並提供最高層級的資安保護。有鑑於當地安全機構對資料主權的要求持續攀升，該安全中心也能滿足這樣的要求。

李正為表示，Radware將持續透過投資來保護企業與政府單位免於與日俱增的網路攻擊。台灣是亞太區的重要樞紐，且具有重要影響力。資訊安全已成為國安議題，而在台灣設立雲端安全中心將提升資訊安全標準與區域性的網路防禦能力。

面於日後會不會與數位發展部合作，李正為說，還在了解中，畢竟數位部剛掛牌，會去深入了解其未來方向，目前並沒有任何資訊可以跟數位部合作，但未來會提出很好解決方案跟數位部結合。

陳永章說，經濟部國合處跟以色列會針對經濟進行次長級對話，除了一般合作，資安也是項目之一，台灣是全球第16個設置新雲端安全中心的國家，這個時機相當好，提供各部門跟企業防護資安系統，打造具有韌性的經濟體，維護供應鏈的安全。

Radware新雲端安全中心將協助台灣客戶保護其資料中心、網路、Web與行動應用程式以及API，不僅能將延遲性降到最低，還能確實遵循境外 路由相關的法規遵循流程。

新雲端安全中心保護客戶免於阻斷服務攻擊、Web應用程式攻擊、惡意的殭屍網路流量以及針對API發動的攻擊，例如OWASP計畫彙整的2021年十大Web應用程式安全風險、21種主要的Web應用程式自動化威脅、十大API安全風險、大規模的分散式阻斷服務攻擊以及應用層級的DDoS攻擊。是Radware雲端安全網路的最新服務，此網路目前為全球50多個安全中心提供10Tbps以上的緩解容量。