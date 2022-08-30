近來常見校園霸凌事件躍上媒體版面，教育部特地選在中小學開學日的今(30)天，舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用記者會。教育部常務次長林騰蛟表示，在國內8大電信業者及兒福團體協助下，將反霸凌專線改為「1953」，更好記憶，也將提供24小時服務，盼能有效杜絕校園霸凌再度發生。

教育部自民國95年起設置防制校園霸凌專線電話0800-200-885。而依教育部最新統計，民國109年暴力事件與偏差行為計通報發生1萬3679件，影響2萬7073人，教育部每年接到的霸凌求助電話更高達3500至4100通。

林騰蛟表示，調整後的全新專線電話以53的諧音傳達「友善」概念，結合開學首週之校園友善週，透過一系列反霸凌活動、融入課程等方式，提升親師生對霸凌的認知與了解，創造友善的學習環境。

教育部也在記者會首播宣傳影片「1953不再旁觀」，內容是反霸凌為主題製作的系列動畫影片。

而為了有效宣揚反霸凌的觀念，教育部也會推出反霸凌隨身貼紙、「我的未來我做主」微電影競賽、民間表演團體校園巡演宣導及響應10月國際反霸凌月等活動。