《米其林指南2022》台北、台中、高雄及台南的星級餐廳名單揭曉，1星餐廳共30家，2星餐廳7家，最高榮耀的3星仍由頤宮連續5年1家獨得；今年新納入評鑑的高雄及台南，僅高雄2家各摘下1星，備受矚目的台南則皆未有餐廳奪星。

蟬聯1星的23家餐廳教父牛排、De Nuit、鹽之華、Forchetta、 富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香、渥達尼斯磨坊、山海樓、牡丹、俺達的肉屋、澀、明壽司、鰭野村、鰭隆、T＋T、天香樓、雅閣；新入榜的有7家餐廳，分別是台北的Holt、高雄的Liberté、台北的巴黎廳1930x高山英紀、台北的欣葉鐘菜、高雄的承、台北的壽司芳及台北的彧割烹。

2星餐廳有7家，分別是蟬聯的侯布雄、LOGY、RAW、祥雲龍吟、態芮、請客樓、JL Studio；頤宮則是順利蟬連5年最高榮耀3星。而掉出榜單外的則是去年拿下1星的A CUT、大腕，以及2星的鮨天本。