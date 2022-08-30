今年美網可能是自己職業選手生涯最後一場四大賽，美國地主名將小威廉絲（Serena Williams）可不想太快掰掰，在第一輪6比3、6比3擊敗蒙特內哥羅選手柯薇妮琪（Danka Kovinic），晉級第二輪。

穿著點綴小水鑽黑色透視球衣的小威廉絲賽後說：「你們知道的，我總是盡力做到最好，在球場上我覺得很自在，在各位面前比賽很舒服。當我踏上球場，那一天我一定希望一切盡善盡美，這也是我能掌握的。」

這場比賽門票銷售一空，亞瑟艾許球場擠進將近2萬4000名球迷，當然其中有不少名人，例如退役名將娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、現役球員高芙（Coco Gauff）、前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、好萊塢導演史派克李（Spike Lee），美國滑雪名將馮恩（Lindsey Vonn）、超模貝拉哈迪（Bella Hadid）、澳洲影星「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）、拳王泰森（Mike Tyson）等。

小威廉絲也對大家給她的禮遇銘記於心，表示：「大家的歡迎太溫馨了，我的胸口都能感受到龐大聲音傳來的能量，是很棒的感覺，也是我永生難忘的感受，對我真的很重要。」