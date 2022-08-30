亞系外資在最新出爐的報告，重申大樹(6469)「買進」評等，目標價由320元調高至330元。大樹今日開高走高，站回300元大關，尾盤漲幅超過3%。

亞系外資指出，大樹計劃投資近20億元在桃園建立新的物流中心，此物流中心將支持大樹下一階段向O2O(線上到線下)商業的版圖。看好產品組合前景及高毛利表現，調高大樹今明年獲利預估，幅度3.3%及3.7%。

亞系外資認為，大樹下半年毛利率將正常化並維持上行軌道，將目標價調高至330元，意味著股價還有12%的上漲空間。